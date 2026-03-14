◆米男子プロゴルフツアープレーヤーズ選手権第２日（１３日、米フロリダ州ＴＰＣソーグラス＝７３５２ヤード、パー７２）第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、３０位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）が５バーディー、２ボギーで６９と伸ばし、通算４アンダーで１７位に浮上した。首位とは８打差。今季、ファーマーズインシュアランス・オープンの２位を含むトップ１０入り３回と好調の久常は「後半はすごく