今日14日は東日本から西日本の太平洋側を中心に気温が上がっており、日中の最高気温は東京都心で15℃になるなど、昨日13日より大幅に高くなるでしょう。東日本と西日本では、明日15日も暖かく、お出かけ日和になる所が多い見込みです。この先は強い寒の戻りはなく、春服の活躍する日が多くなるでしょう。今日14日東〜西日本中心に気温上昇昨日13日の東日本と西日本は、多くの所で冬の寒さとなりましたが、今日14日は、寒気が抜け