国連の現場でグローバルな課題と向き合ってきた根本かおる氏。一方で、好きなことをとことん掘り下げ、その魅力を社会へ発信し続けてきたさかなクン。外から見れば順調にキャリアを築いてきたように映る二人だが、その裏側には、立ち止まり、迷い、遠回りを重ねた時間があった。そうした試行錯誤の過程を経て、自分らしい「居場所」を見つけていった二人の歩みをたどりながら、絵本『あちちち地球とだいじなやくそく！ ニコとサク