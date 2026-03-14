今、大阪土産の新しいアイテムとして注目を集めているのが、2026年2月2日に発売した洋菓子ブランド アンリ・シャルパンティエが手がける「大阪カカオ～大阪ショコラ・フィナンシェ～」。このフィナンシェは、カカオの生産からチョコレートの加工、焼き菓子としての仕上げまで、日本の職人たちがそれぞれの専門性を発揮し完成させた職人の情熱と技術を結集して作られた一品です。カカオの個性を活かしながら、日