フリーアナウンサーの宮本佳奈（30）が14日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子出産を報告した。「先月、第1子を出産しました」と投稿。「メイクの仕方も忘れるほど自宅にひきこもっていた1ヶ月ですが、無事にお宮参りを終え、少しほっとしています」とお宮参りのショットを披露した。「今目の前にいる我が子がつい先日まで自分のおなかの中にいたことが信じられませんが、日々成長を感じる息子との1日1日を大切に