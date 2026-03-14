「怠惰の極み」というコメントと共に投稿されたハスキー犬の水分補給する姿が、SNSで話題となっている。【映像】こたつから出ずに水を飲む様子（実際の映像）2月に登場した、こたつが好きすぎるハスキー犬のアシリちゃん（3歳）。あれから冬はさらに深まり、“こたつ愛”も、さらに深まっていた。いよいよ、お水を飲む時ですら、こたつから出てこない。ぬくぬくの中から、体だけを伸ばして、ごくごく。飼い主