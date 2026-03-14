6種類のドーナツが整然と並び、それぞれが4等分されて再構成された一皿。【写真】"理想の分け方" 異なる味を組み合わせて1人分にしたドーナツ「家族4人で全種類を平等に食べたい」という願いを形にした写真がThreadsに投稿され、その解決策に驚きと称賛の声が集まっています。投稿したのは、グルメ情報を発信している、まいぐるさん（@mai.guru.me）。全員がすべての味を少しずつ味わえるという“わが家のルール”に多くの反響が寄