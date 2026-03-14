3COINSは「すみっコぐらし」とコラボした商品を多数展開しています。見た目のかわいさに惹かれて気になっていたのが、お風呂で使える「釣りセット」と「バストイ収納」。店舗で探してみたところ、すでに売り切れ。人気の高さに驚きつつ、今回はオンラインショップで購入してみました。正直なところ、「お風呂のおもちゃって、すぐ飽きてしまうのでは……」と思う気持ちもありました。それでも「かわいい！」と子どもがうれしそうに