支払総額300万円以下で狙える高級クーペの魅力 レクサスといえば、トヨタの高級ブランドとして知られています。また2ドアクーペとしてスポーティな「RC」はクルマ好きからも注目される1台です。そんなレクサスの高級スポーツクーペとなるRCですが、中古車市場に目を向ければ、支払総額300万円強以下の予算で手が届きます。【画像】超カッコイイ！ これが300万円以下で狙えるレクサス「高級スポーツカー」です！ 画像で見る（46