私（スミレ）は、夫のコウスケと小学生の息子と娘の4人家族です。5年前に父を亡くしてから、毎年命日に集まって実家で食事会をしています。母や姉のユリ、弟のダイチ、そして私たち家族が集まってきたのですが……。結婚したダイチのお嫁さん、ナナちゃんの誕生日は命日と一緒だったのです！それ以来、母の提案でナナちゃんのお祝いもすることになりました。けれど私は父を偲ぶ日にナナちゃんの誕生日を祝うことに納得がいきませ