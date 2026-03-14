＜ザ・プレーヤーズ選手権2日日◇13日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞2ホール目の11番でバーディ先行とするも、18番と後半1番の連続ボギーで流れが悪くなりかけた。「（アウトは）チャンスホール多かったし、しっかりいいショットが打てればチャンスある」。久常涼は冷静に残り8ホールへ向かった。【動画】名手たちも四苦八苦名物17番の池ポチャ集「ティショットはラッキ