＜台湾ホンハイレディース3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第3ラウンドが進行している。開幕2連勝を狙う女王・佐久間朱莉が日本時間午前11時9分、1番パー5からトータル3アンダー・単独首位でティオフ。イーグルでの滑り出しとなった。【ライブフォト】きょうの吉田鈴さんはパンツスタイルトータル1アンダー・2位にヌック・スカパン（タイ）。トータ