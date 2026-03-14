あべのハルカス近鉄本店で３月１１日に始まった物産展「東北六県 味と技めぐり」。地元で愛され続けるおいしい食料品や工芸品のお店６０店舗が大集結しています。 イートインコーナーで味わえる“秋田づくしの親子丼”は、お昼前でも満席になるほどの人気ぶり！日本三大地鶏のひとつである秋田産の比内地鶏の鶏肉、たまご、そしてお米にまでこだわりアキタコマチを使っています。 清水麻椰アナウンサ