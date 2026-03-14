１９２６年に全線開通した京福電気鉄道・北野線。３月１０日に１００周年を迎え、記念イベントが行われました。 記念乗車券やキーホルダーなど４種類の限定商品が販売され、お祝いムード一色です。 「嵯峨野の塾に通っていたんですよ、北野線で。その思い出がすごくあります」「なじみのある路線なので来させてもらいました」 開線当時は屋根の上に設置した棒状の「トロリーポール」を