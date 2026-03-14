京都に注目ホテルが続々と登場しています。 女優の松本まりかさんらが参加し３月１１日にオープンセレモニーが行われたのは、２８日にグランドオープンする「琥珀 Ａｐａｒｔｍｅｎｔ Ｈｏｔｅｌ Ｋｙｏｔｏ」。 手がけたのは、主に京都市内で駐車場事業を展開する京都市都市整備公社で、約１０億円かけて建てられました。 「滞在」をキーワードに、京都で購入したものを客室で調理でき