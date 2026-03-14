予選リーグを全勝で突破し見事、準々決勝へと駒を進めた侍ジャパン！ＷＢＣ連覇へ、日本中から選手たちに熱い視線が注がれています。そうした中、実はいま、侍ジャパンの活躍によって意外な“あるもの”が売れているそうなんです。 それは…抹茶を点てる際に使う「茶せん」。人気の理由は、侍ジャパンの選手たちが披露する“お茶点てポーズ”。 すでに、ハンズ新宿店では… （ハンズ広報部玉野早紀さん）