東京・板橋区のマンションで火事があり、60代とみられる男性が死亡しました。14日午前7時半ごろ、板橋区常盤台のマンションで「火と煙が出ている」と、近くを通りかかった人から110番通報がありました。この火事で4階建てマンションの4階の一室、50平方メートルが焼けましたが、東京消防庁の消防車など20台が出動して消火活動にあたり、約1時間後にほぼ消し止められました。火元の部屋に住んでいた60代とみられる男性1人が救助され