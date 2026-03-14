WBC(ワールドベースボールクラシック)の1次ラウンドを4戦全勝で勝ち上がった日本。準々決勝進出のベネズエラの一戦では日本のエース山本由伸投手が先発予定となっています。昨季山本投手の所属するドジャースはワールドシリーズまで勝ち進みブルージェイズとの激闘を繰り広げました。山本投手は第2戦で完投勝利。105球を投げわずか被安打4、1失点を記録しました。そして中5日の第6戦でもマウンドに上がると6回、96球を投げ、被安打