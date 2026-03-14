TOKYO MX「5時に夢中！」の公式Xが14日に更新され、韓国出身のDJ兼プロデューサー、Night Tempoから指摘を受けた放送内容について謝罪した。TOKYO MX「70号室の住人」による音楽イベントが14日にぴあアリーナMMで開催予定で、Night Tempoも出演が決定していた。しかしイベント前日の13日、「本イベントに協力企業として参加している東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）での放送対応における不手際により、本イベン