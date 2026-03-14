68年前に都立病院で発生した赤ちゃん取り違え。いま、行方がわからないままの「生みの親」を捜す前代未聞の調査が進められている。『未解決事件 File.14 赤ちゃん取り違えの深層』○実の親と子は再会できるのか14日放送のドキュメンタリー番組『未解決事件 File.14 赤ちゃん取り違えの深層』(NHK総合 22:00〜22:50)では、68年前に都立病院で発生した赤ちゃんの取り違えを特集。いま、行方がわからないままの「生みの親」を捜す前代