ルイ・ヴィトンが新作メンズバッグを発売した。メゾンのシグネチャーであるタイガ・レザーにエンブレマティックなモノグラム・キャンバスを組み合わせた、モダンでエレガントなタイガラマ仕立ての新作だ。○ガストン・ウェアラブルウォレットPHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON取り外し可能な幅広のストラップとトーン・オン・トーンのモノグラムがさりげないコントラストを演出する｢ガストン・ウェアラブル ウォレット｣。ブラックのテキ