【カップめん評論家taka :a激推し！トレンド最前線】大人気ブロガーが次々と発売される新作カップめんを徹底解説する好評企画。カップめんファンなら、今回の５アイテム、全部味わってみて損はないぞ！【お湯を注げば自然な粘りが！】セブンプレミアム「おくらとめかぶ鰹と昆布だしのうどん」（１５８円＋税）セブンイレブンのオリジナルカップめんがヤバすぎる。まず驚くのはその価格だ。値上げラッシュのなか、いくらレ