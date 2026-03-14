第98回アカデミー賞で作品賞など9部門でノミネートされている『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』(3月13日公開配給:ハピネットファントム・スタジオ)は、実在の卓球選手であるマーティ・リーズマンの人生に着想を得、嘘つきで女たらしで自己中な最低男、マーティ・マウザー(ティモシー・シャラメ)の野望を描いた作品である。とにかく主人公のマーティが徹底的にクズで、共感できる部分がほとんどないのが、この作品の興味深