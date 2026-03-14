元AKB48の女性をめぐる三角関係の中で、俳優の男性が見せた大胆なアプローチにスタジオも騒然。思いをストレートに伝え、ハグやキスで距離を縮める姿に、YOUは「これはモテるわぁ」と感心した。『ラブパワーキングダム2』場面カット○「これはモテるわぁ」11日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ず