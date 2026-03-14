【モデルプレス＝2026/03/14】テレ東では、3月31日にドラマチューズ！「物産展の女〜高崎編〜」（深夜24時30分〜25時00分）を放送することが決定。女優の平祐奈、山口紗弥加がW主演を務める。【写真】平祐奈、色気溢れる“透け衣装”姿◆平祐奈＆山口紗弥加W主演主演「物産展の女」第2弾放送決定2025年1月に桑野一弘による同名小説を実写化した「物産展の女〜宮崎編〜」が放送されると、宮崎に魅了された人や続編を求める声が続出