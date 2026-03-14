グローバルオーディション番組『BOYS ? PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE。結成から数カ月にして『2025 MAMA AWARDS』や『MMA2025（The 17th Melon Music Awards）』に出演するやいなや、圧倒的なパフォーマンスで魅了し、音楽シーンに確かな爪痕を残してきている。【写真ギャラリー】『ALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM 'EUPHORIA' 発売記念 FAN SHOWCASE IN JAPAN』そんな彼らが、1月12日にTHE FI