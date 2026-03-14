掛川市横須賀地区の三熊野神社大祭のPR隊が10日DaiichiーTVを訪れ見どころなどを紹介しました三熊野神社大祭は「出し」と呼ばれる人形飾りをあしらった各町自慢の「祢里」が13台繰り出し、調子のよい三社祭礼囃子に乗って町内を練り歩く遠州地方を代表するお祭りです。法被姿のPR隊は、「ねり」の特殊な構造や祭りの歴史、見どころを説明しました。（掛川観光協会 大須賀支部鈴木 浩 会長）「お囃子、ねり、引き手と三位一体