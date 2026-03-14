芸術分野で受賞3月2日、タレントの清水ミチコが令和7年度芸術選奨文部科学大臣賞（大衆芸能部門）を受賞した。これは文化庁が芸術分野において優れた業績をあげた人物に贈る賞であり、今年は映画部門で「国宝」の監督を務めた李相日なども受賞している。受賞対象となった清水の業績は、2024年11月から2025年4月にかけて開催された全国ツアー「清水ミチコ万博〜ひとりPARADE〜」である。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写