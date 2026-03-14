13日午後沼津市の金属加工工場でベトナム国籍の男性が鋼材の下敷きとなり死亡する事故がありました。警察は労災事故として原因などを調べています労災事故があったのは沼津市大諏訪の金属加工工場「TandS」（ティーアンドエス）の敷地内です。13日午後2時過ぎ、「長さ13メートルの角パイプが落ちてきて男性が背中にけがをした」などと119番通報がありました。警察などによりますとトラックの荷下ろし作業をしていた市