裾野市の新東名でトラック運転手の男性を車ではねて死亡させた罪に問われている男に地裁沼津支部は拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは長泉町に住む被告の男40歳です。判決によりますと、被告の男は去年11月、酒を飲んだ後に運転し、新東名高速道路の路肩にいたトラック運転手の男性をはね、死亡させました。13日の判決公判で、地裁沼津支部の明日利佳 裁判官は、「翌朝まで記憶がなくなるほど大量の酒を