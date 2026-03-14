◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）広島の野間峻祥外野手、大盛穂外野手が１軍に合流した。ともに春季キャンプから２軍。今季初の１軍に野間は「呼ばれた時にしっかりできるようにキャンプからやってきた。結果を出せるように」と意気込んだ。また前日１３日に育成契約を締結したカープアカデミー出身のデベルソン・アリア投手も合流した。