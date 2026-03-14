◆ＷＢＣ準々決勝カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国（Ｂ組２位）がカナダ（Ａ組１位）に逃げ切り勝ちし、３大会連続のベスト４進出を決めた。１５日（日本時間１６日）の準決勝で、ドミニカ共和国との“ドリームチーム対決”が実現する。米国は初回、１死一塁からジャッジ主将（ヤンキース）が左翼線を破る二塁打で二、三塁とし、続くシュワバー（フィリーズ）の一ゴロの間に１点