◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）モンゴル出身で東序二段３９枚目・天昇山（玉ノ井）が東同３４枚目・結山（放駒）を寄り倒し、ストレートの４連勝で勝ち越しを決めた。角界最長身の１９７センチ、１７２・２キロを誇る天昇山と、１９０センチ、１３３・１キロの結山の長身対決。天昇山は両まわしを取ってつり出そうとする相手に構わず圧力をかけて寄り倒し、迫力満点の取組で館内を沸かせた。取組前は