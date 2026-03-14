◆ＷＢＣ準々決勝カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国（Ｂ組２位）が隣国のカナダ（Ａ組１位）との接戦を制して、準決勝進出を決めた。１５日（日本時間１６日）の準決勝ではドミニカ共和国との対戦が決定。決勝進出をかけてスター軍団対決となる。１次ラウンドでは３連勝発進を切った米国だったが、最終戦のイタリア戦でまさかの敗戦。その後の他チームの試合結果次第では１次ラウ