◆ＷＢＣ準々決勝カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準々決勝が１３日（日本時間１４日）、米国内で行われ、ドミニカ共和国（Ｄ組１位）は韓国（Ｃ組２位）に１０―０で７回コールド勝ち、米国（Ｂ組２位）はカナダ（Ａ組１位）との隣国対決を制し、準決勝進出を決めた。あす１４日（同１５日）の準々決勝では日本とベネズエラ、イ