◇第6回WBC準々決勝ドミニカ共和国10―0韓国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国が投打のかみ合う7回コールド勝利で韓国を下し、準決勝進出一番乗りを決めた。“神走塁”で貴重な追加点をチームにもたらしたフアン・ソト外野手（27）が勝負の瞬間を振り返った。大量得点の起点となったのは「足」だった。2回1死一塁、6番・カミネロの左翼線二塁打で一走・ゲレーロは迷わず本塁に突入。タッチをかわすよ