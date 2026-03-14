◇第6回WBC 準々決勝米国5―3カナダ（2026年3月14日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているカナダは13日（日本時間14日）、米国との準々決勝で3-5と敗戦。準々決勝で姿を消すことになった。カナダは初回に先制を許すと、3回には2死満塁でブレグマンの三へゴロを処理したトロの悪送球もあって2点を奪われるなど5回までに5点のビハインドを背負った。それでも、6回にボ