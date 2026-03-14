◇第6回WBC準々決勝米国─カナダ（2026年3月13日テキサス州ヒューストン）米国は13日（日本時間14日）、カナダとの準々決勝に快勝。準決勝に駒を進めた。準決勝はソトやゲレロ、タティスら“超重量最強打線”が武器のドミニカ共和国と対戦する。米国もジャッジや昨季MLB最多60発のローリー、ナ・リーグの本塁打王、打点王の2冠に輝いたシュワバー、MLB通算363発のハーパーら強力打線を擁している。ただ、不安要素は