■これまでのあらすじ妻の物を自分の物扱いする夫に搾取される生活に、妻は限界を感じていた。弁護士事務所で働く友人に相談すると「取られているのは尊厳」だと言われ、妻は苦しかった理由がようやくわかる。慰謝料を勝ち取るには証拠集め、録音が大事だとアドバイスされて…。ある朝、夫が当然のように「今週末信也たちの引越しを手伝いに行け」と行ってきました。でも、今週末は哲人の保育園の発表会。年に一度しかない、哲人