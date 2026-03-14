5人組ロックバンド「Sadie」が結成21周年イヤーを走っている。全国ツアー「DOUBLE DECADE」を各地で展開しながら、18日の東京・Zepp Shinjuku公演へと歩みを進める日々。スポニチアネックスの単独インタビューに応じたベーシスト・亜季が語ったのは、5人が歩んできた時間、そして、“奇跡”という言葉に対する少しだけ慎重な本音だった。（ヴィジュアル系特集取材班）活動休止前と同じ5人が再び同じステージに立つ。その意味を