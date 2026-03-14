◇NBAブルズークリッパーズ（2026年3月13日インテュイット・ドーム）NBAブルズの河村勇輝（24）が13日（日本時間14日）に敵地クリッパーズ戦で7戦連続ベンチ入り。第1Qから途中出場した。敵地5連戦最終戦となったクリッパーズ戦も第1Qに出場機会が訪れた。残り37秒からコートに立ち、第2Qも引き続き出場した。しかし数字は残せずに残り9分30秒でベンチに下がった。前半は3分7秒の出場に終わった。ブルズは敵地5連戦中