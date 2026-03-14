3月6日（金）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがくり出した“ダジャレ”に注目が集まった。 ©ABCテレビ 金曜日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいレシピにDAIGOがひとりでチャレンジする「ボクでもできる！金曜日」。この日は「カリカリ胸スティック」を調理した。 手頃でおいしい鶏胸肉を食べやすいステ