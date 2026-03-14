2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が12日、自身のブログを更新。息子と共に親子で“シール集め”にハマっていることを明かした。【写真】「可愛いシールたくさんありますね！」100均アイテムで作った次男の“シール帳”「山田親子のブーム!?」と題しブログを更新した山田は、「昨日金原早苗ちゃんにもらったラブブ リュックに付けました！少し遅いですが…初ラブブです」とプレゼントしてもらったラブブを飾ったMYリュック