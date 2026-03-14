高市総理はきょう、防衛大学校の卒業式に出席し、「国民の信頼と期待に常に応える自衛隊であってほしい」などと卒業生らに訓示しました。高市総理「国民の皆様の信頼と期待に常に応える自衛隊であり続けるよう、崇高な任務に皆さんが全力であたることを期待します」防衛大学校の今年の卒業生は366人で、このうち332人が陸海空それぞれの自衛官となります。訓示を行った高市総理は、中国や北朝鮮が軍事力を増強していることなどに触