広島の野間峻祥外野手、大盛穂外野手、育成のデベルソン・アリア投手の３選手が１軍に合流した。野間と大盛は今年初の１軍合流となった。野間は１０日の春季教育リーグ・ソフトバンク戦（筑後）で５打数２安打。大盛は５日の春季教育リーグ・中日戦（由宇）で３安打を記録して、アピールしていた。野間は「呼ばれた時にしっかりできるようにキャンプからやってきた。ここからしっかり出せるように頑張りたい」と語った。ア