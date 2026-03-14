日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが、7日更新の動画で「ドライカレー」のレシピを紹介。トッピングとして「ポーチドエッグ」を添え、その作り方も丁寧に説明した。【動画】「作れそうな気がしてきた」「勉強になります」ポーチドエッグ作りのポイントを解説する志麻さん※16分50秒ごろ〜ドライカレーにも“タイプ”があるが、志麻さんが紹介したのは自身もよく作ってい