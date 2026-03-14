JR東日本はきょう、運賃を値上げしました。全面的な値上げは民営化以降で初めてです。JR東日本はきょうから運賃を平均で7.1％値上げし、山手線などの初乗り運賃は切符の場合150円から160円になります。通勤定期の値上げ幅は平均12％におよび、新宿ー八王子間の場合1か月で3750円の値上がりです。記者「作業員の手によって、これまでの運賃表がはがされていきます」未明には、運賃表の交換作業も行われました。JR東日本は値上げの理