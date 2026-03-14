朝から超高配当が飛び出した！中山２Ｒ３歳未勝利戦で１４番人気のエイシンニラク（牡３歳、美浦・勢司）が、中団前めから一気に差し切って半馬身差で勝利。グレード制導入以降の中山競馬場の単勝最高配当となる、３万６１９０円の大波乱を演出した。これまでの同競馬場での単勝最高配当は、グレード制導入後は９８年３月２９日の日経賞で、１２番人気テンジンショウグンの単勝３５５・７倍。６０年１２月２４日のリボーンター