【SPA!グラビアン魂デジタル写真集天羽希純 「明るいドラマ」】 発売中 価格：1,100円 【拡大画像へ】 扶桑社は、発売中の写真集 「SPA!グラビアン魂デジタル写真集天羽希純 『明るいドラマ』」の誌面カットを一部公開した。 本書は昨年末に解散したアイドルグループ「#2i2」に所属していたグラビアアイドル、天羽希純さんの写真集。「週刊 SPA!」のグラビアコ}