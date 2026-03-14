秘境駅の聖地・備後落合への旅が、この春もっと身近になります。JR西日本は、芸備線の持続可能な形を模索する「実証事業」として、2026年4月4日から6月28日までの土休日に臨時列車を運行します。新見方面、広島方面のどちらからも午前中に備後落合へ到着でき、日帰り旅や広域な乗り継ぎにも対応した「絶妙なダイヤ」が設定されました。新緑がまぶしい中国山地をゆったりと走るローカル線の魅力と、私たちが「乗ることで拓く」路線